Во время пожара в Австралии сгорела семья. Спастись смогла только мать

Новости Австралии. Пожар в жилом доме в Австралии забрал жизни шестерых человек. Погибли пятеро детей и их отец. Трагедия произошла в штате Квинсленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Но из всех членов большой семьи спастись смогла только мать. Огонь также перекинулся на соседние дома. На месте трагедии работают следователи.