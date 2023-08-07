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Во время пожара в Австралии сгорела семья. Спастись смогла только мать

07 августа 2023 07:19
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Новости Австралии. Пожар в жилом доме в Австралии забрал жизни шестерых человек. Погибли пятеро детей и их отец. Трагедия произошла в штате Квинсленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пожара в Австралии сгорела семья. Спастись смогла только мать-1

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Но из всех членов большой семьи спастись смогла только мать. Огонь также перекинулся на соседние дома. На месте трагедии работают следователи.

# Пожар # Фотофакт

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