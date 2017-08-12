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Во время ночной бури в Польше погибли 5 человек

12 августа 2017 18:59
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Новости Беларуси. Польша приходит в себя после удара стихии. Жертвами разыгравшейся бури стали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, это два подростка, которых придавило упавшим деревом в детском лагере.

Во время ночной бури в Польше погибли 5 человек-1

Ранения в результате разгула стихии получили около 30 человек. Многие населенные пункты остались без электричества. Спасатели всю ночь с 11 на 12 августа работали в режиме чрезвычайной ситуации:

выезжали оказывать помощь около 6000 раз.

# Фотофакт # Несчастный случай

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