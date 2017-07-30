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Во время музыкального фестиваля в Барселоне из-за фейерверка загорелась сцена: эвакуированы 22 тысячи человек

30 июля 2017 10:44
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Новости Испании. В Барселоне во время музыкального фестиваля вспыхнула сцена. Из-за пожара срочно эвакуировали 22 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время музыкального фестиваля в Барселоне из-за фейерверка загорелась сцена: эвакуированы 22 тысячи человек-1

По словам очевидцев, пламя охватило подмостки за считанные секунды. Выступления музыкантов отменили. По предварительной версии, пожар возник из-за попадания заряда фейерверка.

# Пожар

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