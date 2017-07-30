Во время музыкального фестиваля в Барселоне из-за фейерверка загорелась сцена: эвакуированы 22 тысячи человек

Новости Испании. В Барселоне во время музыкального фестиваля вспыхнула сцена. Из-за пожара срочно эвакуировали 22 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Барселоне во время музыкального фестиваля вспыхнула сцена. Из-за пожара срочно эвакуировали 22 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, пламя охватило подмостки за считанные секунды. Выступления музыкантов отменили. По предварительной версии, пожар возник из-за попадания заряда фейерверка.