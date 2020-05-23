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Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека

23 мая 2020 12:39
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Новости Пакистана. Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97, еще два человека выжили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека-1

По некоторым данным, все погибшие – пассажиры лайнера. Среди жителей домов, на которые упал самолет, жертв нет, только пострадавшие.

Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека-4

Выяснилось, что на борту воздушного судна находились не 107, а 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. Причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами. Бортовые самописцы лайнера в ближайшее время передадут производителю самолета для расшифровки.

Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека-7

Пассажирский самолет потерпел крушение 22 мая, выполняя внутренний рейс из Лахора в Карачи. Перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси. На месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

# Крушение # Фотофакт

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