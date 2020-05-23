Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека

Новости Пакистана. Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97, еще два человека выжили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, все погибшие – пассажиры лайнера. Среди жителей домов, на которые упал самолет, жертв нет, только пострадавшие.

Выяснилось, что на борту воздушного судна находились не 107, а 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. Причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами. Бортовые самописцы лайнера в ближайшее время передадут производителю самолета для расшифровки.