Во время крушения самолёта в Пакистане выжили два человека

Новости Пакистана. Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97, еще два человека выжили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97, еще два человека выжили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По некоторым данным, все погибшие – пассажиры лайнера. Среди жителей домов, на которые упал самолет, жертв нет, только пострадавшие.
Выяснилось, что на борту воздушного судна находились не 107, а 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. Причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами. Бортовые самописцы лайнера в ближайшее время передадут производителю самолета для расшифровки.
Пассажирский самолет потерпел крушение 22 мая, выполняя внутренний рейс из Лахора в Карачи. Перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси. На месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.