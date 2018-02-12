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Во время карнавала в Боливии произошёл взрыв: пострадали 47 человек

12 февраля 2018 13:11
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Новости Боливии. Первый день карнавала в Боливии обернулся трагедией. В городе Оруро во время крупнейшего праздничного шествия в стране взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время карнавала в Боливии произошёл взрыв: пострадали 47 человек-1

В результате происшествия погибли около 8 человек, в том числе четверо детей. Еще 47 с различными травмами доставлены в больницы. Как выяснилось, газовый баллон взорвался из-за несоблюдения техники безопасности одним из уличных торговцев. Кроме того, в двух дорожных инцидентах по пути в город погибли 13 человек, есть пострадавшие.

# Взрыв газа # Фотофакт

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