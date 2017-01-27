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Во время авиашоу в Австралии в реку упал легкомоторный самолет: погибли оба пилота

27 января 2017 07:27
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Новости Австралии. В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли оба пилота. Трагедия произошла во время авиашоу, посвященного Дню Австралии. На глазах у многочисленных зрителей машина потеряла управление. Спасательные службы оперативно прибыли на место аварии, но помогать было уже некому.

Перед началом шоу все самолеты прошли техническую проверку, поэтому неисправность в качестве причины инцидента практически исключена. Следствие полагает, что, выполняя сложную фигуру, пилоты, вероятнее всего, не справились с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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