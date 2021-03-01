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Во время акций протеста в Мьянме погибли 18 человек

01 марта 2021 08:41
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Новости Мьянмы. В ходе акций протеста в Мьянме погибли 18 человек. Митинги против захвата власти военными прошли во многих крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время акций протеста в Мьянме погибли 18 человек-1

В Янгоне силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Позже в ход пошли боевые патроны. Более 30 человек серьезно пострадали и госпитализированы.

Во время акций протеста в Мьянме погибли 18 человек-4

Действия военного руководства Мьянмы осудили в Европейском союзе, США, а также ООН.

Во время акций протеста в Мьянме погибли 18 человек-7

Брюссель и Вашингтон уже анонсировали дополнительные меры в отношении нового руководства страны в связи с убийствами протестующих.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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