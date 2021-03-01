Во время акций протеста в Мьянме погибли 18 человек

Новости Мьянмы. В ходе акций протеста в Мьянме погибли 18 человек. Митинги против захвата власти военными прошли во многих крупных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Янгоне силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Позже в ход пошли боевые патроны. Более 30 человек серьезно пострадали и госпитализированы.

Действия военного руководства Мьянмы осудили в Европейском союзе, США, а также ООН.