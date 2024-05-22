Во Вьетнаме избрали нового президента

Во Вьетнаме новый президент. Национальное собрание избрало на этот пост министра общественной безопасности, генерала армии То Лама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство депутатов Нацсобрания, которое, согласно Конституции, является высшим органом власти и имеет право назначать и отправлять в отставку руководство страны. Что касается нового президента, то ему 66 лет. Вся его карьера связана со службой в органах МВД и Министерстве общественной безопасности. То Лам занимал руководящие посты в управлениях и подразделениях политической защиты и контрразведки, являлся заместителем председателя Центрального комитета по борьбе с коррупцией.