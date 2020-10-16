Во Вьетнаме идут сильные дожди. Жертвами наводнений стали 40 человек

Новости Вьетнама. Из-за наводнений во Вьетнаме погибли 40 человек. Еще восемь граждан числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их разыскивают спасатели.

Уже несколько дней в трех провинциях страны идут сильнейшие дожди, которые и привели к масштабным наводнениям. В результате разгула стихии оказались разрушены 585 зданий, свыше 135 тысяч домов затоплены.