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Во многих странах медики выходят на протесты из-за низких зарплат и условий труда

17 декабря 2020 11:56
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Пандемия стала главной проблемой 2020-го для всего мира, выявив при этом пробелы в здравоохранении многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В различных регионах медики недовольны политикой властей в борьбе с COVID.

Во многих странах медики выходят на протесты из-за низких зарплат и условий труда-1

С плакатами и транспарантами на улицы перуанской столицы вышли сотни представителей медицинского сообщества. Люди негативно высказываются об условиях труда и требуют повышения зарплаты.

На фоне пандемии медики оказались в критической ситуации. В больницах не хватает лекарств и мест для пациентов. Из-за большого роста заражений необходимы также дополнительные силы. Если до следующего месяца власти не выполнят все требования и не увеличат бюджет на здравоохранение, протестующие намерены объявить бессрочную забастовку.

Во многих странах медики выходят на протесты из-за низких зарплат и условий труда-4

Именно врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с пандемией. Организация работы и низкие зарплаты стали причиной протестов также в Аргентине. Накануне митинги прошли в Украине.

# Коронавирус # Фотофакт

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