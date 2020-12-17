Во многих странах медики выходят на протесты из-за низких зарплат и условий труда

Пандемия стала главной проблемой 2020-го для всего мира, выявив при этом пробелы в здравоохранении многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В различных регионах медики недовольны политикой властей в борьбе с COVID.

С плакатами и транспарантами на улицы перуанской столицы вышли сотни представителей медицинского сообщества. Люди негативно высказываются об условиях труда и требуют повышения зарплаты.

На фоне пандемии медики оказались в критической ситуации. В больницах не хватает лекарств и мест для пациентов. Из-за большого роста заражений необходимы также дополнительные силы. Если до следующего месяца власти не выполнят все требования и не увеличат бюджет на здравоохранение, протестующие намерены объявить бессрочную забастовку.