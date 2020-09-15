Во Львовской области в военных учениях примут участие около 4 000 военных из 10 стран

Новости Украины. Рядом с Беларусью снова активизируются войска НАТО. Масштабные военные учения Rapid Trident-2020 стартуют во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодные украинско-американские маневры начнутся уже 16 сентября и продолжатся до 25 сентября. Участие в них, кроме Украины и США, примут представители еще из 8 стран Североатлантического альянса: Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Канады, Румынии и Дании. Всего около 4 000 военнослужащих.