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Во Львовской области в военных учениях примут участие около 4 000 военных из 10 стран

15 сентября 2020 13:21
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Новости Украины. Рядом с Беларусью снова активизируются войска НАТО. Масштабные военные учения Rapid Trident-2020 стартуют во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Львовской области в военных учениях примут участие около 4 000 военных из 10 стран-1

Ежегодные украинско-американские маневры начнутся уже 16 сентября и продолжатся до 25 сентября. Участие в них, кроме Украины и США, примут представители еще из 8 стран Североатлантического альянса: Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Канады, Румынии и Дании. Всего около 4 000 военнослужащих.  

Во Львовской области в военных учениях примут участие около 4 000 военных из 10 стран-4

В международных учениях будут задействованы бронетехника и вертолеты армейской авиации. Военные также проведут учебные стрельбы.  

# Военные учения # Фотофакт

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