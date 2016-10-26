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Во французском Кале ликвидируют стихийный лагерь: недовольные мигранты вступают в конфликты с полицией

26 октября 2016 07:25
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Новости Франции. Во Франции выселяют мигрантов из палаточного лагеря в портовом городе Кале. За два дня операции «Джунгли» покинули более 4 тысяч жителей.

Их развезли по центрам для беженцев, которые расположены в девяти регионах страны.

Однако не всем мигрантам по нраву такие изменения. Они протестуют и вступают в конфликты с полицейскими. Напомним, о демонтаже «Джунглей» заявили в начале сентября. К такой мере неоднократно призывали местные жители, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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