Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?

Новости Франции. С 3 ноября и до конца 2021 года французские женщины будут работать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно подсчетам общественной организации «Гордые женщины», коллеги-мужчины на данный момент уже заработали столько, сколько девушки на тех же должностях получат за весь год.

Эта разница объясняется несколькими факторами. Как заявляет европейское статистическое ведомство, профессии, в которых преимущественно представлены женщины, зачастую оплачиваются хуже. Кроме того, девушки реже занимают ответственные и руководящие должности.