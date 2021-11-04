Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?

Новости Франции. С 3 ноября и до конца 2021 года французские женщины будут работать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. С 3 ноября и до конца 2021 года французские женщины будут работать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно подсчетам общественной организации «Гордые женщины», коллеги-мужчины на данный момент уже заработали столько, сколько девушки на тех же должностях получат за весь год.
Эта разница объясняется несколькими факторами. Как заявляет европейское статистическое ведомство, профессии, в которых преимущественно представлены женщины, зачастую оплачиваются хуже. Кроме того, девушки реже занимают ответственные и руководящие должности.
И наконец, все больше женщин бросают работу или работают неполный рабочий день, чтобы заботиться о семье. Вместе с тем при равной квалификации и на одинаковой должности разница в зарплате между полами остается на уровне примерно 9 % без какого-либо обоснования.