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Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?

04 ноября 2021 06:45
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Новости Франции. С 3 ноября и до конца 2021 года французские женщины будут работать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?-1

Согласно подсчетам общественной организации «Гордые женщины», коллеги-мужчины на данный момент уже заработали столько, сколько девушки на тех же должностях получат за весь год.  

Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?-4

Эта разница объясняется несколькими факторами. Как заявляет европейское статистическое ведомство, профессии, в которых преимущественно представлены женщины, зачастую оплачиваются хуже. Кроме того, девушки реже занимают ответственные и руководящие должности.  

Во Франции женщины будут работать «бесплатно» до конца 2021 года. Почему так?-7

И наконец, все больше женщин бросают работу или работают неполный рабочий день, чтобы заботиться о семье. Вместе с тем при равной квалификации и на одинаковой должности разница в зарплате между полами остается на уровне примерно 9 % без какого-либо обоснования.  

# Работа # Фотофакт

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