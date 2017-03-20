Во Франции жандарм 45 минут «спасал от скуки» 4-летнюю девочку

Новости Франции. «Девочка очень общительная, задавала много вопросов», – рассказал жандарм в интервью французским изданиям. Необычный случай произошел в городе Бове в прошлую пятницу.

Мама 4-летней девочки ушла в магазин.

В какой-то момент девочка заскучала и позвонила по телефону экстренных служб. Как отмечает France3, жандарм, ответивший на звонок, оставался на связи с малышкой 45 минут, чтобы убедиться, что девочка в безопасности.

Диалог прекратился, когда мама ребенка пришла домой. Сотрудник правоохранительных органов напомнил женщине, что оставлять малышей без присмотра опасно.

Девочке так понравилось общаться с жандармом, что она пригласила его на свой день рождения.

Местные СМИ не сообщают, как полицейский отреагировал на это предложение.