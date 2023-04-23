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Во Франции защитники экологии выступают против строительства автомагистрали

23 апреля 2023 10:34
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Новости Франции. Сотни активистов на юге Франции выступают против строительства новой автомагистрали. Демонстранты прошли по маршруту будущего шоссе, а позже разбили палаточный лагерь у дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции защитники экологии выступают против строительства автомагистрали-1

Магистраль стоимостью в полмиллиарда евро, по замыслу авторов проекта, должна разгрузить окрестности Тулузы, уменьшив количество пробок на дорогах. Однако экологи не так оптимистичны в своих прогнозах. Они уверены, что строительство, а затем и эксплуатация автомагистрали нанесут непоправимый ущерб природе.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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