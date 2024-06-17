Во Франции задействуют 21 тысячу полицейских из-за ожидаемых протестов

21 тысячу полицейских задействуют в связи с крупными протестами правых партий в преддверии внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение акций анонсируют местные СМИ. К участию в них призывают пять ведущих профсоюзов страны. Представители этих объединений пообещали, что по своему масштабу протесты будут схожи с митингами против пенсионной реформы. Под особую охрану во Франции попадут крупнейшие города.