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Во Франции задействуют 21 тысячу полицейских из-за ожидаемых протестов

17 июня 2024 07:05
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21 тысячу полицейских задействуют в связи с крупными протестами правых партий в преддверии внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции задействуют 21 тысячу полицейских из-за ожидаемых протестов-1

Проведение акций анонсируют местные СМИ. К участию в них призывают пять ведущих профсоюзов страны. Представители этих объединений пообещали, что по своему масштабу протесты будут схожи с митингами против пенсионной реформы. Под особую охрану во Франции попадут крупнейшие города.

# Акции протеста # Новости Франции

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