В «Национальном объединении» Франции заявили о необходимости мирных переговоров для решения конфликта в Украине. Эта партия победила на выборах в Европарламент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики уверены, что многие конфликты в мире могли закончиться быстро. Но решать их стоит дипломатическим путем. Речь, например, о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. Что касается Киева, конфликт затянут силами Запада, который «подлил» слишком много масла в огонь, считают в партии.