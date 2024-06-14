Прямой эфир

Во Франции выступают за мирные переговоры по Украине

14 июня 2024 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В «Национальном объединении» Франции заявили о необходимости мирных переговоров для решения конфликта в Украине. Эта партия победила на выборах в Европарламент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции выступают за мирные переговоры по Украине-1

Политики уверены, что многие конфликты в мире могли закончиться быстро. Но решать их стоит дипломатическим путем. Речь, например, о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине. Что касается Киева, конфликт затянут силами Запада, который «подлил» слишком много масла в огонь, считают в партии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Более 70% немцев недовольны работой правительства – соцопрос
14 июня 2024 07:13

Более 70% немцев недовольны работой правительства – соцопрос

Пушилин: Журналисты НТВ получили минно-взрывные травмы
13 июня 2024 13:39

Пушилин: Журналисты НТВ получили минно-взрывные травмы

Великобритания вслед за США расширила санкционный список против России
13 июня 2024 12:22

Великобритания вслед за США расширила санкционный список против России