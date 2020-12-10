Во Франции вооружённый ножами мужчина напал на полицейских

Новости Франции. Вооруженный мужчина напал на полицейских на юге Франции. Три правоохранителя получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел, когда стражи порядка, получив сообщение о незаконном проникновении в дом, попытались задержать подозреваемого. Мужчина накинулся на сотрудников с двумя ножами. При этом, по некоторым данным, он выкрикивал террористические лозунги. Обезвредить нападавшего удалось с помощью электрошокера.

Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с радикальными взглядами. Тем не менее версию теракта пока не рассматривают. Мотивы действий мужчины устанавливаются.