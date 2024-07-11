Во Франции в шпиле Руанского собора начался пожар

Шпиль Руанского собора, который был основан в 1030 году, загорелся. Все работники и посетители были экстренно эвакуированы, а по периметру здания собора был организован безопасный периметр. Об этом пишет ТАСС.

В момент возникновения пожара шпиль был на строительных конструкциях в связи с реставрацией. 63 пожарных расчета прибыло на место пожара, нарушив работу городского транспорта.

Это уже третье пожарище в католической церкви во Франции за последние пять лет. Собор Руана был сильно поврежден в 1944 году во время бомбежек во время Второй мировой войны.