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Во Франции в очереди за продуктами завязалась драка между мигрантами

02 февраля 2018 13:41
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Новости Франции. Во французском Кале произошли столкновения между двумя группами мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в очереди за продуктами завязалась драка между мигрантами-1

Во Франции в очереди за продуктами завязалась драка между мигрантами-3

Потасовка завязалась в очереди за продуктами и быстро переросла в масштабную драку с участием сотни человек. В какой-то момент противники достали оружие и стали стрелять. Разгонять разъяренную толпу пришлось правоохранителям. В результате инцидента были госпитализированы более 20 переселенцев. У 5 тяжелые огнестрельные ранения.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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