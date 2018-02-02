Во Франции в очереди за продуктами завязалась драка между мигрантами

Новости Франции. Во французском Кале произошли столкновения между двумя группами мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потасовка завязалась в очереди за продуктами и быстро переросла в масштабную драку с участием сотни человек. В какой-то момент противники достали оружие и стали стрелять. Разгонять разъяренную толпу пришлось правоохранителям. В результате инцидента были госпитализированы более 20 переселенцев. У 5 тяжелые огнестрельные ранения.