Во Франции в новогоднюю ночь задержали почти 500 человек, сожжено около 700 автомобилей

Новости Франции. В Европе Новый год оказался неспокойным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции подвели итоги празднования. На этот раз в ходе беспорядков в ночь на 1 января задержаны почти 500 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Это значительно больше, чем годом ранее.