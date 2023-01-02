Прямой эфир

Во Франции в новогоднюю ночь задержали почти 500 человек, сожжено около 700 автомобилей

02 января 2023 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Европе Новый год оказался неспокойным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции подвели итоги празднования. На этот раз в ходе беспорядков в ночь на 1 января задержаны почти 500 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Это значительно больше, чем годом ранее.

Во Франции в новогоднюю ночь задержали почти 500 человек, сожжено около 700 автомобилей-1

Есть и другой рекорд. Французы сожгли всего около 700 автомобилей. По этому показателю празднование стало самым благополучным в истории современной Франции. Обстановку в городе в новогоднюю ночь контролировали 90 тысяч полицейских. Сообщается, что некоторые из них получили незначительные травмы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Массовые беспорядки # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинский политолог: сегодня в журналистской среде нет никакой этики, в моду вошла ложь
01 января 2023 18:42

Украинский политолог: сегодня в журналистской среде нет никакой этики, в моду вошла ложь

Пётр Петровский: почему они Russia Today испугались? Это системная альтернативная сеть подачи информации
01 января 2023 18:33

Пётр Петровский: почему они Russia Today испугались? Это системная альтернативная сеть подачи информации

Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям
01 января 2023 18:33

Придыбайло: у США 2023-й будет, наверное, самым кровавым по финансовым показателям