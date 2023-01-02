Во Франции в новогоднюю ночь задержали почти 500 человек, сожжено около 700 автомобилей

Новости Франции. В Европе Новый год оказался неспокойным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции подвели итоги празднования. На этот раз в ходе беспорядков в ночь на 1 января задержаны почти 500 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Это значительно больше, чем годом ранее.
Есть и другой рекорд. Французы сожгли всего около 700 автомобилей. По этому показателю празднование стало самым благополучным в истории современной Франции. Обстановку в городе в новогоднюю ночь контролировали 90 тысяч полицейских. Сообщается, что некоторые из них получили незначительные травмы.
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