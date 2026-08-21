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Во Франции создадут подразделение для защиты от хакеров

21 августа 2026 06:12
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Франция формирует специальное киберподразделение после серии хакерских атак, из‑за которых в сеть попали данные сотен тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции создадут подразделение для защиты от хакеров-2

В подразделение войдут IT‑специалисты, эксперты Минобороны и Министерства внутренних дел. Возможно привлечение резервистов с нужными навыками. Ранее кибератаки затронули МВД, Министерства спорта и образования, почтовую службу и базу данных владельцев оружия.

# франция # Новости Франции

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