Во Франции создадут подразделение для защиты от хакеров

Франция формирует специальное киберподразделение после серии хакерских атак, из‑за которых в сеть попали данные сотен тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция формирует специальное киберподразделение после серии хакерских атак, из‑за которых в сеть попали данные сотен тысяч граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В подразделение войдут IT‑специалисты, эксперты Минобороны и Министерства внутренних дел. Возможно привлечение резервистов с нужными навыками. Ранее кибератаки затронули МВД, Министерства спорта и образования, почтовую службу и базу данных владельцев оружия.