Во Франции создадут подразделение для защиты от хакеров

Призрак Гестапо над Европой. ЕС усиливает спецслужбы – для чего нужна разведка «без тормозов»?

Западные столицы синхронно переписывают правила игры. Пока одни поощряют обыски без ордера и снимают биометрию по запаху человека, другие штампуют законы о 14 годах тюрьмы и выводят спецслужбы из-под судебного контроля.