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Во Франции сокращают энергопотребление – работать чаще будут из дома, а ездить на общественном транспорте

12 октября 2022 07:28
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Новости Франции. Энерготрезвость – такой принцип будет действовать во Франции ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. План станет частью долгосрочного обязательства, согласно которому Франция должна уменьшить потребление энергии на треть к 2030 году.  

Во Франции сокращают энергопотребление – работать чаще будут из дома, а ездить на общественном транспорте-1

В частности, температура в правительственных учреждениях не будет превышать 19 градусов. На ночь отопление и вовсе отключат. Зато для госслужащих смягчат дресс-код, чтобы они смогли одеваться теплее. Да и в принципе необязательно и даже невыгодно приходить в офис. За работу на дому предлагают надбавку к зарплате. Если обязанности сотрудника предполагают переезды по городу, то теперь передвигаться он будет на общественном транспорте, а не на автомобиле. Но если уж пришлось воспользоваться машиной, то скорость езды не должна превышать 110 километров в час. Так можно сэкономить до 20 % топлива, считают во Франции.  

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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