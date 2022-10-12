Во Франции сокращают энергопотребление – работать чаще будут из дома, а ездить на общественном транспорте

В частности, температура в правительственных учреждениях не будет превышать 19 градусов. На ночь отопление и вовсе отключат. Зато для госслужащих смягчат дресс-код, чтобы они смогли одеваться теплее. Да и в принципе необязательно и даже невыгодно приходить в офис. За работу на дому предлагают надбавку к зарплате. Если обязанности сотрудника предполагают переезды по городу, то теперь передвигаться он будет на общественном транспорте, а не на автомобиле. Но если уж пришлось воспользоваться машиной, то скорость езды не должна превышать 110 километров в час. Так можно сэкономить до 20 % топлива, считают во Франции.