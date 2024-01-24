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Во Франции снова на 10% подорожает электричество

24 января 2024 07:22
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Электроэнергия во Франции подорожает на 10 %. Новый тариф начнет действовать с февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции снова на 10% подорожает электричество-1

Некоторое время власти сдерживали стоимость, но действие этой программы завершилось. Теперь объявлено о подорожании электричества, хотя с предыдущего повышения прошло всего несколько месяцев. В августе 2023 года эта статья расходов французов уже прибавляла те же 10 %.

# Кризис в ЕС

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