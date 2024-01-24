Во Франции снова на 10% подорожает электричество

Электроэнергия во Франции подорожает на 10 %. Новый тариф начнет действовать с февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторое время власти сдерживали стоимость, но действие этой программы завершилось. Теперь объявлено о подорожании электричества, хотя с предыдущего повышения прошло всего несколько месяцев. В августе 2023 года эта статья расходов французов уже прибавляла те же 10 %.