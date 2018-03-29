Во Франции разыскивают мужчину, который пытался сбить на автомобиле группу солдат

Новости Франции. Во Франции разыскивают подозреваемого в нападении на военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в департамент Изер.

Неизвестный мужчина пытался сбить группу солдат, когда те совершали пробежку у своей казармы. Однако план злоумышленника провалился: военные увидели автомобиль и успели увернуться. Пострадавших нет.

Водитель с места происшествия скрылся. Терактом атаку полицейские пока не называют.