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Во Франции разыскивают мужчину, который пытался сбить на автомобиле группу солдат

29 марта 2018 13:02
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Новости Франции. Во Франции разыскивают подозреваемого в нападении на военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в департамент Изер.

Во Франции разыскивают мужчину, который пытался сбить на автомобиле группу солдат-1

Неизвестный мужчина пытался сбить группу солдат, когда те совершали пробежку у своей казармы. Однако план злоумышленника провалился: военные увидели автомобиль и успели увернуться. Пострадавших нет.

Водитель с места происшествия скрылся. Терактом атаку полицейские пока не называют.

# Фотофакт # Нападение

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