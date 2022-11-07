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Во Франции растёт нехватка товаров в супермаркетах

07 ноября 2022 09:05
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Новости Франции. Во Франции растет нехватка товаров в супермаркетах. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на исследования международной маркетинговой компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно ее отчету, уровень дефицита товаров массового потребления вырос почти на 6 %. Отмечается, что французы в поиске необходимого в магазинах тратят в среднем четыре дня.

Во Франции растёт нехватка товаров в супермаркетах-1

Особые трудности наблюдаются с полуфабрикатами, скоропортящимися продуктами и даже бытовой химией. Из-за этого общие убытки крупных французских супемаркетов оцениваются в 3,5 миллиарда евро. Одной из основных причин ситуации стало нарушение логистических цепочек.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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