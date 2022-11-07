Во Франции растёт нехватка товаров в супермаркетах

Новости Франции. Во Франции растет нехватка товаров в супермаркетах. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на исследования международной маркетинговой компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно ее отчету, уровень дефицита товаров массового потребления вырос почти на 6 %. Отмечается, что французы в поиске необходимого в магазинах тратят в среднем четыре дня.