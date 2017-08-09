Во Франции ранили и задержали подозреваемого в нападении на военных

Новости Франции. Во Франции задержали подозреваемого в нападении на военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции автомобиль наехал на группу солдат
Спецоперация проходила на автостраде. Мужчина ранен, его личность полиция пока держит в секрете. Автомобиль наехал на солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре утром, когда те выходили из казармы рядом с мэрией.
Пострадали 6 человек. Трое получили тяжелые ранения.
По данным из официальных источников, нападение было тщательно спланировано: машину специально припарковали у ворот и ждали, когда военные выйдут на патрулирование. После атаки злоумышленник на автомобиле скрылся с места происшествия. В регионе был объявлен план-перехват.