Во Франции радикалы захватывают вокзалы и ж/д пути. Около 450 правоохранителей ранены

Уже на протяжении девяти дней французы устраивают акции протеста против пенсионной реформы. С каждым днем манифестации становятся все более массовыми и агрессивными. За последние 24 часа ранения получили около 450 правоохранителей. Еще примерно столько же людей были задержаны. Все это сопровождается взрывами гранат со слезоточивым газом и воем сирен. Но протестующие не намерены останавливаться. Группы радикалов даже начали захватывать вокзалы, перекрывать железнодорожные пути и нападать на госучреждения. В ответ на это полиция не стесняется применять все средства. В том числе грубую силу.