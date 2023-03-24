Во Франции радикалы захватывают вокзалы и ж/д пути. Около 450 правоохранителей ранены

Новости Франции. Демократические удары дубинками, использование водометов и братские задержания. Протесты во Франции теперь больше напоминают фронтовые сводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Демократические удары дубинками, использование водометов и братские задержания. Протесты во Франции теперь больше напоминают фронтовые сводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на протяжении девяти дней французы устраивают акции протеста против пенсионной реформы. С каждым днем манифестации становятся все более массовыми и агрессивными. За последние 24 часа ранения получили около 450 правоохранителей. Еще примерно столько же людей были задержаны. Все это сопровождается взрывами гранат со слезоточивым газом и воем сирен. Но протестующие не намерены останавливаться. Группы радикалов даже начали захватывать вокзалы, перекрывать железнодорожные пути и нападать на госучреждения. В ответ на это полиция не стесняется применять все средства. В том числе грубую силу.
Эти кадры ожидаемо должны были вызвать реакцию международного сообщества, называющего себя демократическим. Но еще ни одно европейское государство не выступило с осуждением действий французских силовиков или в защиту прав граждан. Как это было в отношении Беларуси. Двойные стандарты стали нормой в политике Европы.
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