Во Франции протестуют против условий Brexit. Рыбаки построили баррикады и не пропускали британские грузовики с рыбой

Новости Франции. Французы заблокировали британские грузовики с выловленной в королевстве рыбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что после Brexit рыбакам Евросоюза разрешили продолжить лов в британских водах. Но только после того, как они получат лицензию. Предполагалось, что документы выдадут быстро, однако на деле процесс затянулся.

Возмущенные рыбаки строили баррикады и поджигали шины, а также запускали сигнальные ракеты. Акция вызвала обеспокоенность в британском правительстве.