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Во Франции протестуют против условий Brexit. Рыбаки построили баррикады и не пропускали британские грузовики с рыбой

23 апреля 2021 11:43
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Новости Франции. Французы заблокировали британские грузовики с выловленной в королевстве рыбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестуют против условий Brexit. Рыбаки построили баррикады и не пропускали британские грузовики с рыбой-1

Дело в том, что после Brexit рыбакам Евросоюза разрешили продолжить лов в британских водах. Но только после того, как они получат лицензию. Предполагалось, что документы выдадут быстро, однако на деле процесс затянулся.

Во Франции протестуют против условий Brexit. Рыбаки построили баррикады и не пропускали британские грузовики с рыбой-4

Возмущенные рыбаки строили баррикады и поджигали шины, а также запускали сигнальные ракеты. Акция вызвала обеспокоенность в британском правительстве.

Во Франции протестуют против условий Brexit. Рыбаки построили баррикады и не пропускали британские грузовики с рыбой-7

Кабмин Франции в свою очередь призвал Еврокомиссию принять решительные меры для того, чтобы условия сделки со стороны Великобритании были соблюдены.

# Акции протеста # Фотофакт

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