Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии

Новости Франции. Францию накрыла волна протестов. На улицы вышли тысячи медиков, недовольных условиями труда во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Францию накрыла волна протестов. На улицы вышли тысячи медиков, недовольных условиями труда во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи прошли маршем неподалеку от Эйфелевой башни, скандируя различные лозунги. Среди выдвигаемых требований – повышение заработной платы и расширение штата сотрудников. Персонал больниц больше не может работать по 12 часов в день.
Мы очень злы, как и врачи, потому что господин Макрон давал одни только обещания. Да, мы получили премию, но это не заменяет потребности в дополнительном персонале в больницах. Нам нужно больше людей в командах, потому что мы очень устаем.
Также сотрудники системы здравоохранения жаловались на нехватку мест в больницах для пациентов с коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 30 тысяч человек. Накануне из-за роста случаев заражения президент Эммануэль Макрон ввел в некоторых городах и регионах комендантский час.