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Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии

16 октября 2020 10:25
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Новости Франции. Францию накрыла волна протестов. На улицы вышли тысячи медиков, недовольных условиями труда во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии-1

Врачи прошли маршем неподалеку от Эйфелевой башни, скандируя различные лозунги. Среди выдвигаемых требований – повышение заработной платы и расширение штата сотрудников. Персонал больниц больше не может работать по 12 часов в день.

Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии-4

Мы очень злы, как и врачи, потому что господин Макрон давал одни только обещания. Да, мы получили премию, но это не заменяет потребности в дополнительном персонале в больницах. Нам нужно больше людей в командах, потому что мы очень устаем.

Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии-7

Также сотрудники системы здравоохранения жаловались на нехватку мест в больницах для пациентов с коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 30 тысяч человек. Накануне из-за роста случаев заражения президент Эммануэль Макрон ввел в некоторых городах и регионах комендантский час.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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