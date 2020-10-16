Во Франции протестуют медики, они недовольны условиями труда во время пандемии

Новости Франции. Францию накрыла волна протестов. На улицы вышли тысячи медиков, недовольных условиями труда во время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи прошли маршем неподалеку от Эйфелевой башни, скандируя различные лозунги. Среди выдвигаемых требований – повышение заработной платы и расширение штата сотрудников. Персонал больниц больше не может работать по 12 часов в день.

Мы очень злы, как и врачи, потому что господин Макрон давал одни только обещания. Да, мы получили премию, но это не заменяет потребности в дополнительном персонале в больницах. Нам нужно больше людей в командах, потому что мы очень устаем.