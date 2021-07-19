Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации

Новости Франции. Во Франции на фоне протестов против карантина и обязательных прививок от коронавируса разгромили два центра вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные проникли в помещение, разлили бензин и подожгли.
Новости Франции. Во Франции на фоне протестов против карантина и обязательных прививок от коронавируса разгромили два центра вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные проникли в помещение, разлили бензин и подожгли.
Второй центр злоумышленники с помощью пожарных шлангов затопили. Все компьютерное и медицинское оборудование было уничтожено.
В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. Подробнее здесь.