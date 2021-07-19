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Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации

19 июля 2021 19:57
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Новости Франции. Во Франции на фоне протестов против карантина и обязательных прививок от коронавируса разгромили два центра вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные проникли в помещение, разлили бензин и подожгли.

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации-1

Второй центр злоумышленники с помощью пожарных шлангов затопили. Все компьютерное и медицинское оборудование было уничтожено.

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации-4

В Греции и Франции прошли митинги против обязательной вакцинации. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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