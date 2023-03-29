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Во Франции прошли обыски в офисах крупнейших банков

29 марта 2023 07:02
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Новости Франции. Во Франции прошли обыски в офисах пяти крупных банков. Их богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции прошли обыски в офисах крупнейших банков-1

Как сообщает местная пресса, из-за таких финансовых махинаций государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений. Хотя полицейская операция в центре Парижа началась накануне, предварительное расследование велось с февраля 2021-го. С тех пор к нему подключились 160 следователей и 16 прокуроров.

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# Налоги # Новости Франции # Фотофакт

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