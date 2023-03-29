Во Франции прошли обыски в офисах крупнейших банков

Новости Франции. Во Франции прошли обыски в офисах пяти крупных банков. Их богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает местная пресса, из-за таких финансовых махинаций государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений. Хотя полицейская операция в центре Парижа началась накануне, предварительное расследование велось с февраля 2021-го. С тех пор к нему подключились 160 следователей и 16 прокуроров.