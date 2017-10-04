Во Франции приняли закон об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом

Новости Франции. Национальное собрание Франции большинством голосов приняло закон об усилении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательно он должен быть принят в ближайшее время. Ранее этот документ критиковали правозащитники. Хоть он и отменяет введенный в 2015 режим чрезвычайного положения, однако во многом повторяет его. В частности, речь идет о масштабном полицейском контроле на вокзалах и в аэропортах. Больше возможностей будет для закрытия религиозных учреждений. А заключать подозреваемых под домашний арест можно будет даже без решения суда.