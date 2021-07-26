Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья

Новости Франции. Во Франции, несмотря на ожесточенные протесты, принят скандальный законопроект. Речь идет о документе, расширяющем применение санитарных пропусков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции, несмотря на ожесточенные протесты, принят скандальный законопроект. Речь идет о документе, расширяющем применение санитарных пропусков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С августа 2021-го посещать рестораны, перемещаться на самолетах и поездах дальнего следования смогут лишь те, у кого есть так называемый паспорт здоровья. Это может быть сертификат о вакцинации, отрицательный тест либо справка о перенесенном заболевании. Среди прочего закон предполагает обязательную вакцинацию для медработников и ряда других профессий. Все они должны получить прививку до 15 сентября.
Именно этот законопроект вызвал волну массовых протестов в стране. В минувшие выходные акция в Париже завершились жестким разгоном. Против демонстрантов применили слезоточивый газ. Задержаны более 70 человек.