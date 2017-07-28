Во Франции построят спецприюты для мигрантов и ускорят процедуру рассмотрения заявлений на получение статуса беженца

Новости Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует до конца года построить для мигрантов специальные приюты. Лидер считает, что переселенцы должны жить в достойных условиях, а не на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, он пообещал ускорить процедуру рассмотрения заявлений на получение статуса беженца. Сейчас она занимает около 18 месяцев, в планах – сократить до 6. Однако теперь все те, чьи заявления отклонят, будут подлежать немедленной депортации.