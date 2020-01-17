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Во Франции почти 200 тысяч человек вышли на улицы: к протестующим присоединились медики

17 января 2020 08:38
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Новости Франции. Почти 200 тысяч человек вышли на улицы французских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина все та же – пенсионная реформа.

Во Франции почти 200 тысяч человек вышли на улицы: к протестующим присоединились медики-1

Несмотря на некоторые уступки со стороны правительства, профсоюзы не отступают. В некоторых городах полиции пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом. Задержано несколько десятков человек.

К слову, в этот раз к забастовке присоединились медики. Из-за низкого уровня финансирования сотрудники одной из больниц отказались работать, пока условия труда не станут лучше.

Во Франции почти 200 тысяч человек вышли на улицы: к протестующим присоединились медики-4

# Акции протеста # Фотофакт

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