Во Франции почти 200 тысяч человек вышли на улицы: к протестующим присоединились медики

Новости Франции. Почти 200 тысяч человек вышли на улицы французских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина все та же – пенсионная реформа.

Несмотря на некоторые уступки со стороны правительства, профсоюзы не отступают. В некоторых городах полиции пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом. Задержано несколько десятков человек.

К слову, в этот раз к забастовке присоединились медики. Из-за низкого уровня финансирования сотрудники одной из больниц отказались работать, пока условия труда не станут лучше.