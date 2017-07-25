Во Франции ожидается рекордное падение производства вина в 2017 году

Всему виной весенние заморозки и дожди, которые погубили виноградные почки. Сильнее всего от непогоды пострадал знаменитый регион Бордо. Его история изготовления напитка началась еще во времена Древнего Рима. Здесь ежегодно выпускают около 700 миллионов бутылок вина, однако в этом сезоне можно рассчитывать лишь на половину от этого показателя.