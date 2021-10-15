Во Франции отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для непривитых людей

Новости Франции. С 15 октября во Франции отменяют бесплатное тестирование на COVID-19 для непривитых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что многие граждане регулярно используют бесплатные тесты для посещения общественных мест вместо того, чтобы пройти вакцинацию. Теперь французам надо будет заплатить или сделать прививку. Таким образом власти страны рассчитывают ускорить темпы вакцинации.