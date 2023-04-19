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Во Франции опасаются, что беспорядки из-за пенсионной реформы станут постоянными

19 апреля 2023 09:54
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Новости Франции. Французы опасаются, что мир внутри государства наступит нескоро, а беспорядки из-за пенсионной реформы станут постоянными. Таковы выводы социсследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции опасаются, что беспорядки из-за пенсионной реформы станут постоянными-1

Как показали опросы, почти 90 % жителей Франции переживают, что столкновения с полицией и в целом погромы в стране продолжатся. Они допускают, что протесты из-за повышения пенсионного возраста не прекратятся, ведь сегодня для активистов поводом становится буквально каждое выступление или высказывание Эммануэля Макрона. Накануне слова президента Франции опять оказались триггером для демонстраций. 

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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