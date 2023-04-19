Во Франции опасаются, что беспорядки из-за пенсионной реформы станут постоянными

Как показали опросы, почти 90 % жителей Франции переживают, что столкновения с полицией и в целом погромы в стране продолжатся. Они допускают, что протесты из-за повышения пенсионного возраста не прекратятся, ведь сегодня для активистов поводом становится буквально каждое выступление или высказывание Эммануэля Макрона. Накануне слова президента Франции опять оказались триггером для демонстраций.