Во Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма

В 34 департаментах Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за приближения шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 34 департаментах Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за приближения шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра – более 150 километров в час. В некоторых районах синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение суток и предупреждают об угрозе наводнений и оползней. Жителей призывают переместиться в возвышенные районы. Возможны ограничения движения и отключение электричества.