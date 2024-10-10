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Во Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма

10 октября 2024 06:56
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В 34 департаментах Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за приближения шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма-2

Скорость ветра – более 150 километров в час. В некоторых районах синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение суток и предупреждают об угрозе наводнений и оползней. Жителей призывают переместиться в возвышенные районы. Возможны ограничения движения и отключение электричества.

# Природные катаклизмы

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