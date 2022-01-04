Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, нулевой пациент уже заразил 12 человек

Новости Франции. Во Франции обнаружен новый, абсолютно неизвестный штамм коронавируса. Нулевым пациентом оказался турист, который вернулся из Камеруна, и он уже заразил 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В исследовании ученых говорится, что в этом штамме выявлено 46 мутаций. Но они пока не могут ответить на самый волнующий вопрос: насколько опасна новая разновидность COVID-19. Ничего не известно ни об уровне угрозы, ни о его заразности. Единственное, о чем специалисты могут сказать уверенно, – это то, что появление новых штаммов коронавируса предсказать невозможно.