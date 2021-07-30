Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали

Новости Франции. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный врезался на машине в открытую террасу одного из заведений, после чего вышел и скрылся с места происшествия. От удара транспортное средство перевернулось. Заблокированным оказался пассажир авто. Сейчас он с тяжелыми травмами находится в больнице.
Причины аварии предстоит установить специалистам. Согласно предварительной версии, наезд был непреднамеренным. Авария могла произойти из-за превышения скорости. Подозреваемого разыскивают правоохранители.