Прямой эфир

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали

30 июля 2021 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали-1

Неизвестный врезался на машине в открытую террасу одного из заведений, после чего вышел и скрылся с места происшествия. От удара транспортное средство перевернулось. Заблокированным оказался пассажир авто. Сейчас он с тяжелыми травмами находится в больнице.

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали-4

Причины аварии предстоит установить специалистам. Согласно предварительной версии, наезд был непреднамеренным. Авария могла произойти из-за превышения скорости. Подозреваемого разыскивают правоохранители.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей
30 июля 2021 09:58

В Турции жертвами сильных пожаров стали 4 человека, из отелей эвакуируют гостей

Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители
30 июля 2021 08:34

Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью
29 июля 2021 18:31

Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью