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Во Франции назвали безумием переброску польских войск к границам Беларуси

11 августа 2023 20:34
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Польша продолжает наращивать военный потенциал у наших границ. Теперь Варшава создает инфраструктуру для размещения военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции назвали безумием переброску польских войск к границам Беларуси-1

Министерство обороны страны подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров. В них будут проживать подразделения первой пехотной дивизии. А несколько недель назад аналогичную инфраструктуру уже начали разворачивать в городе Кольно. Тем временем, польские действия вызывают недоумение даже среди европейских союзников Варшавы. Так, во Франции переброску войск к нашим границам назвали безумием. По словам лидера французской партии «Патриоты», подобный шаг может спровоцировать начало мировой войны. Поэтому НАТО и ЕС нужно немедленно остановить польское руководство.

# НАТО # Фотофакт

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