Во Франции назвали безумием переброску польских войск к границам Беларуси

Министерство обороны страны подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров. В них будут проживать подразделения первой пехотной дивизии. А несколько недель назад аналогичную инфраструктуру уже начали разворачивать в городе Кольно. Тем временем, польские действия вызывают недоумение даже среди европейских союзников Варшавы. Так, во Франции переброску войск к нашим границам назвали безумием. По словам лидера французской партии «Патриоты», подобный шаг может спровоцировать начало мировой войны. Поэтому НАТО и ЕС нужно немедленно остановить польское руководство.