Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса

Страны Запада готовятся к новой волне коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов, ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы из-за возвращения людей из отпусков, начала учебного года и старта сезона ОРВИ.

Италия с октября вводит обязательную вакцинацию для всех профессий. Она станет первой страной в ЕС, которая пошла на такой шаг.

А во Франции начали увольнять непривитых медицинских работников. Такой ультиматум президент страны выдвинул работникам сферы здравоохранения и пожарной службы еще в июле: получить хотя бы первую дозу вакцины или покинуть навсегда рабочее место.

Новый закон об ужесточении мер борьбы с коронавирусом расколол французское общество на согласных и противников. Это не раз превращало улицы городов в арену для массовых протестов.