Прямой эфир

Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса

20 сентября 2021 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Запада готовятся к новой волне коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов, ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы из-за возвращения людей из отпусков, начала учебного года и старта сезона ОРВИ.

Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса-1

Италия с октября вводит обязательную вакцинацию для всех профессий. Она станет первой страной в ЕС, которая пошла на такой шаг.

Спецплан для борьбы с COVID-19 разработало правительство Великобритании.

Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса-4

А во Франции начали увольнять непривитых медицинских работников. Такой ультиматум президент страны выдвинул работникам сферы здравоохранения и пожарной службы еще в июле: получить хотя бы первую дозу вакцины или покинуть навсегда рабочее место.

Новый закон об ужесточении мер борьбы с коронавирусом расколол французское общество на согласных и противников. Это не раз превращало улицы городов в арену для массовых протестов.

# Коронавирус # Эммануэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек
19 сентября 2021 14:09

Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю
19 сентября 2021 12:16

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды
19 сентября 2021 11:52

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды