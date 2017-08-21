Во Франции мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки

Новости Франции. Во французском городе Марсель мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленника полицейским удалось взять под стражу. Как выяснилось, задержанному 35 лет, и ранее он совершил целый ряд уголовных преступлений. Однако французские следователи не склонны считать инцидент терактом. Они предполагают, что мужчина страдает психическими расстройствами. Угнанную машину проверяют на наличие взрывчатки. Район оцеплен.