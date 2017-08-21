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Во Франции мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки

21 августа 2017 13:59
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Новости Франции. Во французском городе Марсель мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за его действий погибла женщина. Медики госпитализировали одного пострадавшего, получившего тяжелые травмы.

Во Франции мужчина угнал авто и протаранил две автобусные остановки-1

Злоумышленника полицейским удалось взять под стражу. Как выяснилось, задержанному 35 лет, и ранее он совершил целый ряд уголовных преступлений. Однако французские следователи не склонны считать инцидент терактом. Они предполагают, что мужчина страдает психическими расстройствами. Угнанную машину проверяют на наличие взрывчатки. Район оцеплен.

# Авария # Фотофакт

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