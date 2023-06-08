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Во Франции мужчина с ножом бегал по парку и нападал на людей. Число пострадавших детей выросло до 6

08 июня 2023 20:13
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Новости Франции. Число пострадавших после нападения во французском городе Анси увечилось до шести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – дети. Причем самым маленьким около двух и трех лет. Как сообщают местные СМИ, двое пострадавших детей и один взрослый находятся в критическом состоянии. Их экстренно госпитализировали на вертолетах.

Во Франции мужчина с ножом бегал по парку и нападал на людей. Число пострадавших детей выросло до 6-1

Напомним, инцидент произошел утром на детской площадке в парке у озера. Мужчина с ножом бегал и хаотично нападал на людей. Сначала он ранил детей, а после пожилого человека. Однако при попытке скрыться преступник был ранен в ногу полицейским и арестован. Он рассказал, что является гражданином Сирии. Известно, что 10 лет назад мужчина получил статус беженца в Швеции. Мотивы нападения остаются неизвестными.

# Нападение # Новости Франции # Фотофакт

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