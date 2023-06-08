Во Франции мужчина ножом ранил четверых детей
Новости Франции. Пять человек, включая четверых детей, были ранены ножом в результате нападения во французском Анси. Двое пострадавших – в критическом состоянии. Их экстренно госпитализировали на вертолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на детской площадке в парке у озера. По данным МВД, подозреваемый в нападении мужчина задержан. В полиции он рассказал, что является сирийским беженцем. По сообщению местных СМИ, к месту происшествия направился премьер-министр Франции.