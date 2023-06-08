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Во Франции мужчина ножом ранил четверых детей

08 июня 2023 13:29
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Новости Франции. Пять человек, включая четверых детей, были ранены ножом в результате нападения во французском Анси. Двое пострадавших – в критическом состоянии. Их экстренно госпитализировали на вертолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мужчина ножом ранил четверых детей-1

Инцидент произошел на детской площадке в парке у озера. По данным МВД, подозреваемый в нападении мужчина задержан. В полиции он рассказал, что является сирийским беженцем. По сообщению местных СМИ, к месту происшествия направился премьер-министр Франции.

# ЧП # Новости Франции # Фотофакт

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