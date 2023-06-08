Во Франции мужчина ножом ранил четверых детей

Новости Франции. Пять человек, включая четверых детей, были ранены ножом в результате нападения во французском Анси. Двое пострадавших – в критическом состоянии. Их экстренно госпитализировали на вертолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.