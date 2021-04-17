Во Франции могут начать платить 2,5 тысячи евро тем, кто откажется от автомобиля

Новости Франции. Во Франции власти планируют выплачивать 2,5 тысячи евро гражданам, которые откажутся от автомобиля в пользу электрического велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции власти планируют выплачивать 2,5 тысячи евро гражданам, которые откажутся от автомобиля в пользу электрического велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если парламент утвердит соответствующие поправки в законодательстве, то Франция станет одной из первых стран, которая финансово стимулирует граждан использовать экологичный транспорт.
Пятая Республика планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40 %.