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Во Франции могут начать платить 2,5 тысячи евро тем, кто откажется от автомобиля

17 апреля 2021 11:55
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Новости Франции. Во Франции власти планируют выплачивать 2,5 тысячи евро гражданам, которые откажутся от автомобиля в пользу электрического велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции могут начать платить 2,5 тысячи евро тем, кто откажется от автомобиля-1

Если парламент утвердит соответствующие поправки в законодательстве, то Франция станет одной из первых стран, которая финансово стимулирует граждан использовать экологичный транспорт.

Во Франции могут начать платить 2,5 тысячи евро тем, кто откажется от автомобиля-4

Пятая Республика планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40 %.

# Экология # Фотофакт

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