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Во Франции масштабные лесные пожары тушат более 1200 спасателей и 250 машин

19 августа 2021 12:58
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Новости Франции. Масштабные лесные пожары подобрались к знаменитым курортам на юге Франции. Новости из этого региона напоминают фронтовую сводку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции масштабные лесные пожары тушат более 1200 спасателей и 250 машин-1

Уже двое погибших. Лазурный берег находится в плену огня и окутан дымом, пламя подбирается к известному городу Сан-Тропе. Из отелей эвакуировано более 10 тысяч человек, для них организовали 14 пунктов временного пребывания.

Во Франции масштабные лесные пожары тушат более 1200 спасателей и 250 машин-4

Людей просят не выходить на лодках в море, так как там заправляются водой пожарные самолеты. Справиться со стихией пытаются более 1200 спасателей и 250 машин, в воздухе борьбу с огнем ведут 5 самолетов и 5 вертолетов.

# Пожар # Фотофакт

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