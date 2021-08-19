Во Франции масштабные лесные пожары тушат более 1200 спасателей и 250 машин

Новости Франции. Масштабные лесные пожары подобрались к знаменитым курортам на юге Франции. Новости из этого региона напоминают фронтовую сводку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже двое погибших. Лазурный берег находится в плену огня и окутан дымом, пламя подбирается к известному городу Сан-Тропе. Из отелей эвакуировано более 10 тысяч человек, для них организовали 14 пунктов временного пребывания.