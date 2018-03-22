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Во Франции масштабная забастовка госслужащих: многие авиарейсы и рейсы высокоскоростных поездов отменят

22 марта 2018 08:38
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Новости Франции. Во Франции из-за масштабной забастовки госслужащих 22 марта будет отменено около 30 % авиарейсов, а также примерно 60 % рейсов высокоскоростных поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиров примут лишь на половине запланированных региональных маршрутов и части междугородних.

Забастовка была инициирована французскими профсоюзами железнодорожников, выступающими против предстоящей реформы железнодорожного сектора. Ожидается, что в акции протеста примут участие более 25 тысяч работников этой отрасли.

Во Франции масштабная забастовка госслужащих: многие авиарейсы и рейсы высокоскоростных поездов отменят-1

# Авиасообщение # Фотофакт

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